GF Vip come Ballando, televoto truccato? È polemica (Di martedì 8 dicembre 2020) GF Vip, i fan italiani protestano. Adua Del Vesco è stata salvata dai voti provenienti dal Brasile? Il regolamento parla chiaro. È bufera Foto da Instagram: @adua.del.vescoIl Grande Fratello Vip continua a regalare emozioni. Tra chi abbandona la casa, tra nuovi ingressi, tra chi si appresta ad entrare nella casa più spiata d'Italia. Insomma, il bunker di Cinecittà sta cambiando pelle e presto vedrà nuovi volti come protagonisti. Chi, della "vecchia guardia", continua a resistere è Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. Anche questa volta l'attrice è riuscita a salvarsi, ma in molti utenti di Twitter, acuti osservatori del reality e di tutto ciò che ne concerne, hanno notato un particolare sospetto. Infatti, sono stati centinaia i tweet di sostenitori brasiliani a favore di Rosalinda, grande amica di Dayane Mello, modella per l'appunto brasiliana.

capsharons : Leggo certi commenti contro Rosalinda raccapriccianti. Alcuni di voi sono talmente accecati dall’odio da recriminar… - AsimplyNico : RT @VincePastore: Dopo 60 anni di contestazioni, di uova e fumogeni ci voleva il Covid per la #PrimaScala più egualitaria di sempre. Niente… - pairsonnalitesF : GF Vip 5, ventiquattresima puntata – Tommaso incontra Francesco, Elisabetta bacia Pierpaolo e ...: 22.20: Signorini… - Santuz15 : RT @aidalaverdadera: Poi mi spiegate perché la Lorenzini sarebbe una vip e tanti altri come lei no #gfvip - Sisimario12 : Sono innamorato di una donna che la sua unica passione e'il grande fratello Vip Dio mio come sono caduto in basso ?? Mario -