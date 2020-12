Freewallet entra nello spazio crypto di scambio rapido con una nuova offerta

Leggi su invezz

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Cercando di rafforzare le sue piattaforme di wallet per i trader di criptovalute,ha lanciato un’opzione diveloce per oltre 50 criptovalute supportate. I prezzi delle criptovalute alle stelle hanno aumentato la domanda di scambi di criptovaluta e veloci. Ciò ha portato i trader che cercano dire in Bitcoin e altre criptovalute per acquistarle. In risposta,afferma che la suacompleterà gli exchangein meno di un minuto. Oltre a BTC, la piattaforma supporta lodi Ethereum, Ripple, Litecoin e dozzine di altre criptovalute. Loveloce offre scambi gratuiti, piccoli minimi La strategia di acquisizione dei clienti diimplica portare ...