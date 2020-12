Francesco Chiofalo, che attacco a Selvaggia Roma: “Dice una bugia” (Di martedì 8 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Francesco Chiofalo non ci sta e attacca pesantemente Selvaggia Roma. Ma che cosa è successo? Giusto spiegare il tutto nel dettaglio. Selvaggia Roma, per quanto è entrata da poco in Casa, è senza alcun dubbio una delle protagoniste più discusse di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Nella puntata serale di ieri l’influencer ha raccontato il Leggi su youmovies (Di martedì 8 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non ci sta e attacca pesantemente. Ma che cosa è successo? Giusto spiegare il tutto nel dettaglio., per quanto è entrata da poco in Casa, è senza alcun dubbio una delle protagoniste più discusse di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Nella puntata serale di ieri l’influencer ha raccontato il

selvy_bell : Francesco chiofalo ex di selvaggia ha detto che non è vero dell’abbandono #GREGORELLI - desirevzajn : posso dire una cosa? Francesco Chiofalo (lenticchio) che va dalla D'Urso ad accusare Selvaggia di volere solo visi… - SupportRossi46 : Dato che Francesco Chiofalo ha regalato alla sua fidanzata un maialino, per scherzo ho chiesto la stessa cosa a mio… - NuTeslaRes : #Francesco Chiofalo sorprende tutti con un regalo di Natale anticipato per Antonella Fiordelisi: guarda -… - bollachloe : Pensavo che il 2020 stessé finendo quindi niente più sorprese e poi Francesco Chiofalo si compra un maialino domestico -