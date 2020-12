Emma Marrone | il dolore per la morte del cane | «Quando tornerò a casa a Natale non ci sarai»

rtl1025 : #Emma Marrone annuncia su Instagram la morte di #Gaetano, il suo amato cane: 'Sei e sarai per sempre un pezzo della… - Corriere : Emma Marrone e la morte del cane Gaetano «Un regalo della vita, lasci un vuoto enorme» - fanpage : Ai Diversity Media Awards 2020 è stata premiata come Personaggio dell’anno Emma Marrone. La cantante è in prima fil… - GammaStereoRoma : Emma Marrone - Tra Passione E Lacrime - infoitcultura : Emma Marrone, lutto: morto il suo cane, il profondo dolore della cantante -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

Parole davvero commoventi che hanno lasciato i fan di Emma, e non solo, senza parole. Emma Marrone, gravissimo lutto per la cantante: c’è l’annuncio proprio in queste ore da… Leggi ...Il cane di Emma Marrone è morto. Emma Marrone piange per la morte del cane: “Quando tornerò a casa non ci sarai”. Oggi non è un giorno semplice per la popolare… Leggi ...