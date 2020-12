Ecco qual è il nome in codice della regina Elisabetta (Di martedì 8 dicembre 2020) I Windsor se in pubblico fanno ricorso a nomi completi, titoli e formule di cortesia, in privato vanno pazzi per nomignoli, vezzeggiati e soprannomi. Leggenda narra che Diana, alla vigilia delle nozze con Carlo d’Inghilterra, trovò una coppia di gemelli, regalo dell’ex amante di lui, Camilla Parker Bowles (oggi duchessa di Cornovaglia). Sui gioielli c’erano incise le lettere «G» e «F», iniziali di «Gladys» e «Fred», i soprannomi che Carlo e Camilla avevano sempre usato nell’intimità. Quella scoperta provocò una crisi isterica in Lady D e il pensiero «non mi voglio sposare più» nel primogenito di Elisabetta II. Tutti sappiamo com’è poi andata a finire. Leggi su vanityfair (Di martedì 8 dicembre 2020) I Windsor se in pubblico fanno ricorso a nomi completi, titoli e formule di cortesia, in privato vanno pazzi per nomignoli, vezzeggiati e soprannomi. Leggenda narra che Diana, alla vigilia delle nozze con Carlo d’Inghilterra, trovò una coppia di gemelli, regalo dell’ex amante di lui, Camilla Parker Bowles (oggi duchessa di Cornovaglia). Sui gioielli c’erano incise le lettere «G» e «F», iniziali di «Gladys» e «Fred», i soprannomi che Carlo e Camilla avevano sempre usato nell’intimità. Quella scoperta provocò una crisi isterica in Lady D e il pensiero «non mi voglio sposare più» nel primogenito di Elisabetta II. Tutti sappiamo com’è poi andata a finire.

Ecco qual è il nome in codice della regina Elisabetta

In pubblico possono usare solo i loro nomi di battesimo (o ititoli), ma lontano dai riflettori i Windsor hanno molta fantasia. Ognuno ha almeno un paio di soprannomi, e Sua Maestà può contare anche su ...

In pubblico possono usare solo i loro nomi di battesimo (o ititoli), ma lontano dai riflettori i Windsor hanno molta fantasia. Ognuno ha almeno un paio di soprannomi, e Sua Maestà può contare anche su ...