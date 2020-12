Covid, Crisanti: “La terza ondata è una certezza” (Di martedì 8 dicembre 2020) Redazione “La terza ondata in queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile, ci attende un inverno preoccupante”. Lo ha detto il professor Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, commentando a “L’aria che tira” su La7 l’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia. “Prima che il vaccino abbia effetto passeranno mesi, ci Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 8 dicembre 2020) Redazione “Lain queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile, ci attende un inverno preoccupante”. Lo ha detto il professor Andrea, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, commentando a “L’aria che tira” su La7 l’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia. “Prima che il vaccino abbia effetto passeranno mesi, ci Impronta Unika.

