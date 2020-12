Covid, boom di guariti ad Ercolano: “Domani riprende la didattica in presenza” (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – boom di guarigioni nel Miglio d’Oro. Ad Ercolano si può tirare un sospiro di sollievo, anche se l’emergenza sanitaria è tutt’altro che terminata. Nelle ultime 24 ore nella città degli scavi si registrano infatti ben 124 guarigioni da Covid a fronte dei 38 nuovi casi, diramati dal bollettino regionale. Al momento quindi il Comune di Ercolano conta 602 attuali positivi. “Un segnale incoraggiante che ci fa ben sperare per il prossimo futuro” ha spiegato il primo cittadino, Ciro Buonajuto. “Intanto – spiega il sindaco – da domani 9 dicembre riprende la didattica in presenza per gli alunni fino alla seconda classe delle primarie”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –di guarigioni nel Miglio d’Oro. Adsi può tirare un sospiro di sollievo, anche se l’emergenza sanitaria è tutt’altro che terminata. Nelle ultime 24 ore nella città degli scavi si registrano infatti ben 124 guarigioni daa fronte dei 38 nuovi casi, diramati dal bollettino regionale. Al momento quindi il Comune diconta 602 attuali positivi. “Un segnale incoraggiante che ci fa ben sperare per il prossimo futuro” ha spiegato il primo cittadino, Ciro Buonajuto. “Intanto – spiega il sindaco – da domani 9 dicembrelain presenza per gli alunni fino alla seconda classe delle primarie”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

