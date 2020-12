Coronavirus, Rezza: «Lieve calo dei positivi, ma i decessi rimangono alti. Bisogna continuare a rispettare le misure» – Il video (Di martedì 8 dicembre 2020) «Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 14.442 positivi, con un rapporto di poco al di sotto del 10%. C’è una tendenza a una Lieve diminuzione, non particolarmente veloce o accentuata, ma rimane elevato il numero dei decessi». Così, in conferenza stampa, Giovanni Rezza, direttore generale delle Malattie infettive dell’Istituto superiore di Sanità, ha analizzato l’andamento dell’epidemia in Italia. Se da una parte c’è stata una Lieve diminuzione del rapporto tra positivi e tamponi effettuati, dall’altra continua a rimanere alto il numero dei decessi e degli ingressi in terapia intensiva. «Sappiamo che questo è l’ultimo indicatore che tende a scendere», ha chiarito Rezza. A più di un mese dalla divisione dell’Italia in zone, la situazione epidemiologica ... Leggi su open.online (Di martedì 8 dicembre 2020) «Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 14.442, con un rapporto di poco al di sotto del 10%. C’è una tendenza a unadiminuzione, non particolarmente veloce o accentuata, ma rimane elevato il numero dei». Così, in conferenza stampa, Giovanni, direttore generale delle Malattie infettive dell’Istituto superiore di Sanità, ha analizzato l’andamento dell’epidemia in Italia. Se da una parte c’è stata unadiminuzione del rapporto trae tamponi effettuati, dall’altra continua a rimanere alto il numero deie degli ingressi in terapia intensiva. «Sappiamo che questo è l’ultimo indicatore che tende a scendere», ha chiarito. A più di un mese dalla divisione dell’Italia in zone, la situazione epidemiologica ...

La situazione in Italia relativa alla pandemia di coronavirus è in lieve miglioramento, ma resta ancora troppo elevato il numero dei morti: il direttore della Prevenzione ...

"Il ricambio dell'aria è molto importante: laddove c'è ricambio d'aria c'è minore probabilità di diffusione dell'infezione da SarsCov2. E' assolutamente importante non fare ristagnare l'aria". Lo ha d ...

La situazione in Italia relativa alla pandemia di coronavirus è in lieve miglioramento, ma resta ancora troppo elevato il numero dei morti: il direttore della Prevenzione ...

"Il ricambio dell'aria è molto importante: laddove c'è ricambio d'aria c'è minore probabilità di diffusione dell'infezione da SarsCov2. E' assolutamente importante non fare ristagnare l'aria". Lo ha d ...