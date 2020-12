Boxe | Floyd Mayweather affronterà Logan Paul! The Money torna sul ring | sfida a una youtuber

Leggi su oasport

(Di martedì 8 dicembre 2020)Paul il 28 febbraio 2021. Il ribattezzato Thetornerà sula Tokyo e incrocerà i guantoni con uno. Il Campione del Mondo in cinque categorie di peso differenti (l’ultima tra i welter) è stato lo sportivo più ricco dell’ultimo decennio e ha dato vita ad alcuni incontri leggendari come quelli contro Manny Pacquiao e Canelo Alvarez. L’ultimo incontro ufficiale risale però al 2015, quando difese le cinture iridate WBA e WBC contro il connazionale Andre Berto. Nel 2017 si prestò a un incontro d’esibizione contro l’irlandese Conor McGregor, fuoriclasse delle arti marziali miste. Chiuse la sua carriera da imbattuto, con 50 vittorie (di cui 27 per ko) in altrettanti incontri disputati. A Capodanno del 2018 si cimentò poi in ...