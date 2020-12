Bel gesto di Messi verso la Juve e Buffon, ma dopo la partita spunta un record negativo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Messi contro la Juve ha fatto registrare un nuovo record negativo in Champions League secondo Opta, ovvero aver tirato 7 volte in porta senza segnare. Detto questo, va dato risalto, nel modo più assoluto, al gesto di Messi, considerando il fatto che il campione argentino dopo una cocente sconfitta come quella rimediata dal suo Barcellona in Champions League ha deciso di dirigersi verso Buffon e di regalargli la sua maglia. Con il classico gesto dello scambio che raramente è iniziativa dello sconfitto in circostanze di questo tipo. Soprattutto dopo una batosta così netta e pesante come quella arrivata al Camp Nou. Alcune TV hanno staccato immediatamente il collegamento dopo il fischio ... Leggi su bufale (Di mercoledì 9 dicembre 2020)contro laha fatto registrare un nuovoin Champions League secondo Opta, ovvero aver tirato 7 volte in porta senza segnare. Detto questo, va dato risalto, nel modo più assoluto, aldi, considerando il fatto che il campione argentinouna cocente sconfitta come quella rimediata dal suo Barcellona in Champions League ha deciso di dirigersie di regalargli la sua maglia. Con il classicodello scambio che raramente è iniziativa dello sconfitto in circostanze di questo tipo. Soprattuttouna batosta così netta e pesante come quella arrivata al Camp Nou. Alcune TV hanno staccato immediatamente il collegamentoil fischio ...

MarcoBenatti_ : @carloemme50 Bel gesto. Chissà se l’avrebbe fatto sapendo di non essere ripreso... - FrancescoAutel2 : @Gobba_84 Quello è Portanova... comunque resta il bel gesto ?? - estycazzi : sarebbe una bella spesa in meno e davvero un bel gesto - _itschia : ?? senza parole.Bel gesto del psg che non è rientrato in campo per solidarietà. - Sabuz76 : Bel gesto quello di Koeman!! -

In attesa della partita di giovedì contro la Real Societad, un altro bel gesto di Lorenzo insigne dedicato a Maradona, dopo il bacio alla maglietta durante l’ultima gara al San Paolo, nel frattempo di ...

I soldi raccolti per visitare l’acquario di Genova? Donati a Bitti: il bel gesto dei bimbi di Ovodda

320 euro, da spendere nel corso del viaggio d'istruzione, rimandato per Covid, finiscono nelle casse del Comune devastato dall'alluvione. Il gesto di un gruppo di bambini commuove la sindaca Cristina ...

In attesa della partita di giovedì contro la Real Societad, un altro bel gesto di Lorenzo insigne dedicato a Maradona, dopo il bacio alla maglietta durante l'ultima gara al San Paolo, nel frattempo di ...