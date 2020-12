“Alieni in contatto con noi, ma l’umanità non è pronta”: così l’ex capo della sicurezza spaziale israeliana (Di martedì 8 dicembre 2020) Tel Aviv, 8 dic – Gli alieni esistono: lo sostiene Un funzionario spaziale israeliano. Non solo: sono anche segretamente in contatto con l’America e Israele, ma hanno deciso di mantenere la loro esistenza celata perché l’umanità “non è pronta”. Eshed: “Alieni hanno un patto con gli Usa” Haim Eshed – che è stato a capo del programma di sicurezza spaziale israeliano per quasi 30 anni ed è un generale in pensione – ha parlato di una cosiddetta “Federazione Galattica” che presumibilmente gestisce una base sotterranea di Marte, stretta in un patto segreto con Washington. Lo scienziato israeliano: “Gli alieni ci sono” Secondo il Daily Mail, per Eshed gli alieni sono dovuti intervenire per fermare Donald Trump quando è apparso “sul punto di svelare i loro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 8 dicembre 2020) Tel Aviv, 8 dic – Gli alieni esistono: lo sostiene Un funzionarioisraeliano. Non solo: sono anche segretamente incon l’America e Israele, ma hanno deciso di mantenere la loro esistenza celata perché“non è. Eshed:hanno un patto con gli Usa” Haim Eshed – che è stato adel programma diisraeliano per quasi 30 anni ed è un generale in pensione – ha parlato di una cosiddetta “Federazione Galattica” che presumibilmente gestisce una base sotterranea di Marte, stretta in un patto segreto con Washington. Lo scienziato israeliano: “Gli alieni ci sono” Secondo il Daily Mail, per Eshed gli alieni sono dovuti intervenire per fermare Donald Trump quando è apparso “sul punto di svelare i loro ...

