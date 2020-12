Al via il cashback di Natale, ma l’app per iscriversi dà ancora problemi (Di martedì 8 dicembre 2020) Via al piano cashback del governo. Oggi, 8 dicembre, è il primo giorno dell’Extra cashback di Natale, in vista di gennaio 2021 quando il programma di rimborsi entrerà a pieno regime. Ieri, 7 dicembre, sono arrivate oltre 6 milioni di richieste di adesione al bonus sull’app IO, con qualche malfunzionamento di troppo. L’aggiornamento rilasciato in nottata avrebbe dovuto permettere ai cittadini interessati al rimborso dei propri acquisti natalizi di registrarsi al sistema ed essere pronti per grande giorno. Ma, secondo le segnalazioni di alcuni utenti, i problemi tecnici stanno continuando anche in queste ore, con la difficoltà principale che consiste nel non riuscire a inserire gli estremi necessari per iscriversi al programma, tra cui codice Iban e carte di pagamento. E mentre su ... Leggi su open.online (Di martedì 8 dicembre 2020) Via al pianodel governo. Oggi, 8 dicembre, è il primo giorno dell’Extradi, in vista di gennaio 2021 quando il programma di rimborsi entrerà a pieno regime. Ieri, 7 dicembre, sono arrivate oltre 6 milioni di richieste di adesione al bonus sulIO, con qualche malfunzionamento di troppo. L’aggiornamento rilasciato in nottata avrebbe dovuto permettere ai cittadini interessati al rimborso dei propri acquisti natalizi di registrarsi al sistema ed essere pronti per grande giorno. Ma, secondo le segnalazioni di alcuni utenti, itecnici stanno continuando anche in queste ore, con la difficoltà principale che consiste nel non riuscire a inserire gli estremi necessari peral programma, tra cui codice Iban e carte di pagamento. E mentre su ...

