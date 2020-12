Ucciso dal Covid a soli 32 anni: “Giuseppe non soffriva di altre patologie” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Emergenza Covid, tra le vittime del virus il nome di un altro giovane uomo. Si spegne all’età di 32 anni Giuseppe Mosca, di Marcianise. La famiglia aveva contratto il virus da alcuni giorni e sembrava andare decisamente meglio, fin quando le condizioni di salute di Giuseppe non sono peggiorate. Il 32enne è stato dunque ricoverato in terapia intensiva, ma la polmonite bilaterale è stata decisiva. Il 32enne originario di Crispano, Giuseppe Mosca, era un tecnico dell’Asl di Caserta, molto conosciuto e stimato tra colleghi e amici. Ed è proprio presso gli uffici della Asl di Caserta che Giuseppe attendeva di firmare il suo contratto a tempo indeterminato. Le sue condizioni di salute, dopo avere scoperto la positività al virus, sembravano non preoccupare. I primi sintomi sono stati lievi.



Ucciso dal Covid a 52 anni, "aiutiamo la famiglia" La Nazione Ucciso dal covid l'imprenditore della sanità privata Leonardo Calabrese.

E’ morto per le conseguenze del covid19 l’avvocato Leonardo Calabrese, patron della clinica Quiete e del Cedisa. Aveva 86 anni. I suoi funerali, a causa della pandemia, saranno celebrati in forma stre ...

