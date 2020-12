Tredicesima settimana di NFL (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel big match delle 19:00, i Cleveland Browns battono i Tennessee Titans, confermandosi una delle favorite per andare ai playoff. Sempre nel turno delle 19:00, della , Darrell Bevell, alla prima da head coach dei Lions, guida Detroit alla vittoria, contro Chicago. New York conferma il proprio ottimo stato di forma espugnando il Century Link Field di Seattle. Nella gara del lunedì notte, Denver da parecchio filo da torcere ai campioni in carica di Kansas City. Tredicesima settimana: un nuovo inizio per i Lions? Lions-Bears 34-30. Detroit insegue per tutta la partita ma, con un’ottima reazione collettiva, completa la rimonta e conquista la vittoria . A due minuti dalla fine, i Lions riducono lo svantaggio da 20-30 a 27-30. I Bears tornano ad attaccare, ma la difesa degli ospiti soffia la palla a Trubiski e recupera il possesso. Questa giocata ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel big match delle 19:00, i Cleveland Browns battono i Tennessee Titans, confermandosi una delle favorite per andare ai playoff. Sempre nel turno delle 19:00, della , Darrell Bevell, alla prima da head coach dei Lions, guida Detroit alla vittoria, contro Chicago. New York conferma il proprio ottimo stato di forma espugnando il Century Link Field di Seattle. Nella gara del lunedì notte, Denver da parecchio filo da torcere ai campioni in carica di Kansas City.: un nuovo inizio per i Lions? Lions-Bears 34-30. Detroit insegue per tutta la partita ma, con un’ottima reazione collettiva, completa la rimonta e conquista la vittoria . A due minuti dalla fine, i Lions riducono lo svantaggio da 20-30 a 27-30. I Bears tornano ad attaccare, ma la difesa degli ospiti soffia la palla a Trubiski e recupera il possesso. Questa giocata ...

