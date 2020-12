Torino, Cairo conferma Giampaolo ma le alternative sono già sul tavolo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il presidente del Torino Urbano Cairo sostiene Marco Giampaolo ma fino a quando? Le candidatura per la successione in panchina sono quattro L’inizio di stagione del Torino di Giampaolo è negativo. I granata si sono infilati in una condizione di classifica precaria e il terzultimo posto mette sulla graticola l’allenatore ex Milan e il diesse Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il presidente delUrbanosostiene Marcoma fino a quando? Le candidatura per la successione in panchinaquattro L’inizio di stagione deldiè negativo. I granata siinfilati in una condizione di classifica precaria e il terzultimo posto mette sulla graticola l’allenatore ex Milan e il diesse Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

