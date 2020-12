“Toccatemi tutto ma non le vacanze”. A scuola il ponte è sacro, anche con la Dad (Di lunedì 7 dicembre 2020) C’è stato un momento, nella conferenza stampa liturgica di Conte che ammoniva gli italiani sulla temperanza da mantenere durante le festività, in cui il premier ha parlato della scuola: “I nostri ragazzi non hanno mai smesso di andare a scuola, nemmeno in zona rossa”. Il “nostri” evidenziava un’inclusività – ora si chiama così, è accettata pure sugli striscioni delle mamme manifestanti – che qui in Campania veniva registrata tra uno sbadiglio e l’altro con un certo distacco: “Ma con chi ce l’ha?”. In Campania (fatta eccezione per gli asili, e le prime classi di elementari e medie che sono tornate “in presenza” la settimana scorsa) i bambini sono andati a scuola “15 giorni di scuola all’inizio di ottobre”. Il virgolettato, il dato, non è nostro. L’ha detto una volta di più il Ministro dell’Istruzione Azzolina, in tv ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 dicembre 2020) C’è stato un momento, nella conferenza stampa liturgica di Conte che ammoniva gli italiani sulla temperanza da mantenere durante le festività, in cui il premier ha parlato della: “I nostri ragazzi non hanno mai smesso di andare a, nemmeno in zona rossa”. Il “nostri” evidenziava un’inclusività – ora si chiama così, è accettata pure sugli striscioni delle mamme manifestanti – che qui in Campania veniva registrata tra uno sbadiglio e l’altro con un certo distacco: “Ma con chi ce l’ha?”. In Campania (fatta eccezione per gli asili, e le prime classi di elementari e medie che sono tornate “in presenza” la settimana scorsa) i bambini sono andati a“15 giorni diall’inizio di ottobre”. Il virgolettato, il dato, non è nostro. L’ha detto una volta di più il Ministro dell’Istruzione Azzolina, in tv ...

napolista : “Toccatemi tutto ma non le vacanze”. A #scuola il #ponte è sacro, anche con la #Dad La Scuola non è in grado nemmen… - Serena_Silipo99 : Toccatemi tutto ma non la Nutella - You_need_Sora : Toccatemi tutto ma non ao3, ve sfonno - CrazyFa__N : Ho letto un paio di brutti commenti su #Shameless e nello specifico sui Gallavich. Vi prego ditemelo prima se dove… - mrtncrlblll : va bene tutto ma non toccatemi la fügassa -