Terremoto a Massa Carrara, scossa di magnitudo 3.2: gente in strada (Di lunedì 7 dicembre 2020) DATI ML 3.2 ore 05:55 IT del 07-12-2020 a 3 km E Casola in Lunigiana (MS) Prof=6Km - INGVterremoti (@INGVterremoti) Leggi su leggo (Di lunedì 7 dicembre 2020) DATI ML 3.2 ore 05:55 IT del 07-12-2020 a 3 km E Casola in Lunigiana (MS) Prof=6Km - INGVterremoti (@INGVterremoti)

Scossa di terremoto in Toscana, l'epicentro tra la Lunigiana e la Garfagnana

Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Toscana. Il sisma, ad una profondità di 6 chilometri, è stato avvertito alle 5,55. I comuni più vi ...

