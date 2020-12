Superlega: Ravenna illude, Lube rimonta 2-3 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Seconda giornata del girone di torno in Superlega con protagoniste la squadra di casa Consar Ravenna e l’ospite Cucine Lube Civitanova. Significativa assenza in casa Lube, Simon infatti non scende in campo per problemi alla schiena. Superlega: Ravenna strappa il primo set alla Lube Il primo servizio è di Ravenna, ma la palla finisce in rete regalando così il primo punto alla Lube. Poi ricostruisce e giunge il pareggio 1-1. L’opposto Leal in posizione da schiacciatore conquista un’altra lunghezza 2-3 con un tocco a muro su palla out. Primo vantaggio per Ravenna su errore in primo tempo di Anzani. Trova l’ace De Cecco e la doppia lunghezza 5-7. Bonitta chiama i suoi ragazzi per suggerimenti sulla copertura a muro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Seconda giornata del girone di torno incon protagoniste la squadra di casa Consare l’ospite CucineCivitanova. Significativa assenza in casa, Simon infatti non scende in campo per problemi alla schiena.strappa il primo set allaIl primo servizio è di, ma la palla finisce in rete regalando così il primo punto alla. Poi ricostruisce e giunge il pareggio 1-1. L’opposto Leal in posizione da schiacciatore conquista un’altra lunghezza 2-3 con un tocco a muro su palla out. Primo vantaggio persu errore in primo tempo di Anzani. Trova l’ace De Cecco e la doppia lunghezza 5-7. Bonitta chiama i suoi ragazzi per suggerimenti sulla copertura a muro ...

