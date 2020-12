“Succederà stasera in diretta”. GF Vip, mega sorpresa per Tommaso Zorzi: non se l’aspetta per niente (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella serata del 7 dicembre andrà in onda una nuova puntata del ‘GF Vip’, che si preannuncia molto emozionante. Ci sarà infatti l’addio definitivo di Elisabetta Gregoraci, che in queste ore sta salutando tutti prima di lasciare la Casa più spiata d’Italia. Uno dei grandi protagonisti del reality show di Alfonso Signorini è senza ombra di dubbio Tommaso Zorzi, che sta però vivendo momenti molto difficili dopo l’abbandono di Francesco Oppini. Tra l’altro, ha anche fatto una confessione. Alcuni giorni fa ha rivelato a Cristiano Malgioglio di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti, che però è eterosessuale e felicemente fidanzato. Malgioglio ha provato a tirarlo su di morale, dicendogli che anche lui si è trovato in situazioni simili in passato. L’influencer però ha grande rispetto nei confronti della dolce metà di Oppini e non si sarebbe mai ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella serata del 7 dicembre andrà in onda una nuova puntata del ‘GF Vip’, che si preannuncia molto emozionante. Ci sarà infatti l’addio definitivo di Elisabetta Gregoraci, che in queste ore sta salutando tutti prima di lasciare la Casa più spiata d’Italia. Uno dei grandi protagonisti del reality show di Alfonso Signorini è senza ombra di dubbio, che sta però vivendo momenti molto difficili dopo l’abbandono di Francesco Oppini. Tra l’altro, ha anche fatto una confessione. Alcuni giorni fa ha rivelato a Cristiano Malgioglio di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti, che però è eterosessuale e felicemente fidanzato. Malgioglio ha provato a tirarlo su di morale, dicendogli che anche lui si è trovato in situazioni simili in passato. L’influencer però ha grande rispetto nei confronti della dolce metà di Oppini e non si sarebbe mai ...

iaja00 : Nessuno sta dando il giusto peso a quello che succederà stasera #GFVIP - _sameyesblue : @pausmjle ma io non oso immaginare cosa succederà stasera con quelle clip - Luna1992m : Ma che cazzo dice Malgioglio. Io non ho parole. Se si è rimasti soli, non vuol dire che anche agli altri succederà… - dallaAallaZip : Nella puntata di venerdì abbiamo assistito all'uscita di Francesco dalla casa. Ma cosa succederà questa sera? Scopr… - edabel0 : Selvaggia che ancora spinge Tommaso verso Urtis...non si immagina nemmeno quello che succederà stasera #gfvip -

