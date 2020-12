Studio, idrogeno "perfetto per treni e aerei, per le auto è uno spreco" (di A. Bertaglio) (Di lunedì 7 dicembre 2020) (di Andrea Bertaglio) idrogeno sì? idrogeno no? Dipende dall’uso che se ne vuole fare. Per produrlo potrebbero infatti servire quantità di elettricità tali da renderlo non adatto in diversi contesti. Alimentare anche solo una parte dei veicoli europei con questo vettore di energia, ad esempio, richiederebbe nuovi parchi eolici off-shore di dimensioni pari alla superficie della Danimarca. È quanto emerge dal nuovo Studio commissionato da Transport & Environment (T&E) alla società internazionale di consulenza ambientale Ricardo Energy & Environment sull’utilizzo dei combustibili sintetici e la loro applicazione nei trasporti. “Alimentare anche solo il 10% di auto, furgoni e piccoli camion con l’idrogeno e un altro 10% con il diesel sintetico, richiederebbe al 2050 il 41% in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) (di Andreasì?no? Dipende dall’uso che se ne vuole fare. Per produrlo potrebbero infatti servire quantità di elettricità tali da renderlo non adatto in diversi contesti. Alimentare anche solo una parte dei veicoli europei con questo vettore di energia, ad esempio, richiederebbe nuovi parchi eolici off-shore di dimensioni pari alla superficie della Danimarca. È quanto emerge dal nuovocommissionato da Transport & Environment (T&E) alla società internazionale di consulenza ambientale Ricardo Energy & Environment sull’utilizzo dei combustibili sintetici e la loro applicazione nei trasporti. “Alimentare anche solo il 10% di, furgoni e piccoli camion con l’e un altro 10% con il diesel sintetico, richiederebbe al 2050 il 41% in ...

Lo studio "Photosynthetic hydrogen production by droplet-based microbial micro-reactors under aerobic conditions" pubblicato su Nature Communications Le goccioline viventi che producono idrogeno.

(di Andrea Bertaglio) Idrogeno sì? Idrogeno no? Dipende dall'uso che se ne vuole fare. Per produrlo potrebbero infatti servire quantità di elettricità tali da renderlo non adatto in diversi contesti.

