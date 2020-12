Shawn Mendes: fuori Wonder, l’ultimo esperimento del cantante (Di lunedì 7 dicembre 2020) Direttamente dal Canada, classe 1998, il cantante Shawn Mendes torna a stupire i suoi fan con il suo ultimo album Wonder, uscito venerdì. L’autore lo definisce il suo lavoro più sperimentale e intimo fatto negli ultimi tempi. Un progetto evolutivo sotto ogni punto di vista, l’artista ha trattato temi importanti per la società: dall’amore alla fama. Scopriamo insieme tutte le novità di questo esperimento, già in vetta alle classifiche. Shawn Mendes: cosa sappiamo del cantante? Shawn Mendes è un cantautore, musicista e modello canadese. Ha solo ventidue anni ed è già molto affermato nel mondo della musica e dello spettacolo a livello internazionale. Ha iniziato ad avere popolarità nel 2013 con la pubblicazione ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 7 dicembre 2020) Direttamente dal Canada, classe 1998, iltorna a stupire i suoi fan con il suo ultimo album, uscito venerdì. L’autore lo definisce il suo lavoro più sperimentale e intimo fatto negli ultimi tempi. Un progetto evolutivo sotto ogni punto di vista, l’artista ha trattato temi importanti per la società: dall’amore alla fama. Scopriamo insieme tutte le novità di questo, già in vetta alle classifiche.: cosa sappiamo delè un cantautore, musicista e modello canadese. Ha solo ventidue anni ed è già molto affermato nel mondo della musica e dello spettacolo a livello internazionale. Ha iniziato ad avere popolarità nel 2013 con la pubblicazione ...

