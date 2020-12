Recovery, Italia viva non molla: "Non approviamo testi al buio" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Consiglio dei ministri viene sospeso dopo cinque ore, e solo perché la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è risultata positiva al Covid. Isolamento per Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede, che le stavano seduti accanto, tamponi per tutti i ministri, sanificazione della sala del Cdm. I ministri si allontanano alla spicciolata, con il volto scuro, perché la riunione fiume non ha portato a una schiarita sulla governance del Recovery plan, vero grande nodo da sciogliere e rimasto insoluto, che fa traballare il governo, scossone che si aggiunge alla fibrillazione di queste ore sul Mes. Quarantott’ore, le prossime, in cui in gioco c’è la tenuta o la fine prematura del governo giallorosso. Teresa Bellanova è furiosa. La capo delegazione di Italia viva nell’esecutivo ha ricevuto il testo all’una di notte, oltre 120 pagine da sfogliare ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Consiglio dei ministri viene sospeso dopo cinque ore, e solo perché la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è risultata positiva al Covid. Isolamento per Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede, che le stavano seduti accanto, tamponi per tutti i ministri, sanificazione della sala del Cdm. I ministri si allontanano alla spicciolata, con il volto scuro, perché la riunione fiume non ha portato a una schiarita sulla governance delplan, vero grande nodo da sciogliere e rimasto insoluto, che fa traballare il governo, scossone che si aggiunge alla fibrillazione di queste ore sul Mes. Quarantott’ore, le prossime, in cui in gioco c’è la tenuta o la fine prematura del governo giallorosso. Teresa Bellanova è furiosa. La capo delegazione dinell’esecutivo ha ricevuto il testo all’una di notte, oltre 120 pagine da sfogliare ...

