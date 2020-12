Rai 3 | palinsesti inverno 2021 | in prime time lo show con Panariello e Giallini

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Marco, GiorgioPur rimanendo fedele alla linea, con alcuneserate inamovibili, Rai3 apre all’intrattenimento con un ‘varietà 2.0? affidato a Giorgioe Marco. L’arrivo dei due attori (inizialmente previsto per fine anno) è la principale novità del palinsesto invernale al debutto dal prossimo 10 gennaio, una volta archiviate le strenne natalizie. Ecco la programmazione, serata per serata. DOMENICA – Prima e seconda serata sono e rimarranno appannaggio di Fabio Fazio, che prosegue il percorso stagionale di Che Tempo Che Fa. Negli ultimi mesi, Rai3 ha utilizzato il programma per offrire dettagliate informazioni sull’andamento della pandemia, con ospiti e contributi fissi da parte di virologi ed esperti. LUNEDI – Report esaurirà le proprie puntate il 25 ...