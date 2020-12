PS5 e Xbox Series X/S faccia a faccia in un video confronto di FIFA 21 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Grazie a una nuova analisi possiamo farci un'idea di come gira FIFA 21 sui sistemi next-gen PS5 e Xbox Series X/S. Come saprete, il titolo di EA ha da poco ricevuto l'upgrade per le nuove console che, ovviamente, ha migliorato il gioco sotto il punto di vista tecnico. I fan si chiederanno dove gira meglio FIFA 21 e il canale YouTube ElAnalistaDeBits può fornirci la risposta, dato che ha confrontato il gioco su tutte le piattaforme di nuova generazione. Dal confronto è emerso che le differenze sono minime, con PS5 e Series X che fanno girare FIFA 21 in 4K e 60 FPS. Le differenze si riscontrano nella draw distance dell'erba e nell'antialiasing, leggermente migliori sulla console di Sony. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 7 dicembre 2020) Grazie a una nuova analisi possiamo farci un'idea di come gira21 sui sistemi next-gen PS5 eX/S. Come saprete, il titolo di EA ha da poco ricevuto l'upgrade per le nuove console che, ovviamente, ha migliorato il gioco sotto il punto di vista tecnico. I fan si chiederanno dove gira meglio21 e il canale YouTube ElAnalistaDeBits può fornirci la risposta, dato che ha confrontato il gioco su tutte le piattaforme di nuova generazione. Dalè emerso che le differenze sono minime, con PS5 eX che fanno girare21 in 4K e 60 FPS. Le differenze si riscontrano nella draw distance dell'erba e nell'antialiasing, leggermente migliori sulla console di Sony. Leggi altro...

