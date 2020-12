Miley Cyrus: "Faccio tanto sesso su FaceTime, è il modo più sicuro per adesso" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Per Miley Cyrus la sicurezza viene al primo posto e così il sesso si fa su FaceTime, in attesa di tempi migliori: 'Non ho intenzione di prendere il Covid'. Miley Cyrus non si fa problemi a parlare di sesso, e di recente ha dichiarato di stare portando avanti i suoi rapporti intimi nel modo più sicuro possibile: via FaceTime, per scongiurare un eventuale contagio da Coronavirus. Durante un'intervista con SiriusXM, la cantante e attrice, tornata single all'inizio dell'anno dopo aver chiuso la relazione con Cody Simpson, ha confidato di essere comunque molto attiva sessualmente, solo adattandosi ai tempi che viviamo: "Faccio un sacco di sesso via FaceTime. È decisamente il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 dicembre 2020) Perla sicurezza viene al primo posto e così ilsi fa su, in attesa di tempi migliori: 'Non ho intenzione di prendere il Covid'.non si fa problemi a parlare di, e di recente ha dichiarato di stare portando avanti i suoi rapporti intimi nelpiùpossibile: via, per scongiurare un eventuale contagio da Coronavirus. Durante un'intervista con SiriusXM, la cantante e attrice, tornata single all'inizio dell'anno dopo aver chiuso la relazione con Cody Simpson, ha confidato di essere comunque molto attiva sessualmente, solo adattandosi ai tempi che viviamo: "un sacco divia. È decisamente il ...

Sin dallo scoppio della pandemia Miley Cyrus è sempre stata chiara sulla necessità di agire con cautela e lo scorso giugno ha addirittura rivolto dei tweet ai vari capi di ...

Sin dallo scoppio della pandemia Miley Cyrus è sempre stata chiara sulla necessità di agire con cautela e lo scorso giugno ha addirittura rivolto dei tweet ai vari capi di ...