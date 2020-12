**Mes: Lezzi, 'no a riforma peggiorativa'** (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Oggi sarà una nuova giornata di lavoro e di confronto sul capitolo MES. Ci tengo a dirvi che il nostro approccio è pienamente costruttivo e l'unico nostro interesse è quello di non lasciare in eredità uno strumento ancora più dannoso del precedente". Lo scrive Barbara Lezzi su Fb. "Ignoro chi intende provocare utilizzando insulti, saccenteria e minacce. La posta è molto più alta di una parlamentare in preda alla crisi da perdita di poltrona o di un aspirante leader senza nessuna autorevolezza. Vi assicuro che tutti noi impegnati sulla questione MES conosciamo perfettamente la differenza tra riforma e attivazione. Magari sarebbe il caso che qualcun altro approfondisse le ricadute sul nostro Paese a prescindere dall'attivazione". "Possiamo spiegarlo con un disegnino oppure, chi vorrà, potrà leggere i post molto chiari sul Blog ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Oggi sarà una nuova giornata di lavoro e di confronto sul capitolo MES. Ci tengo a dirvi che il nostro approccio è pienamente costruttivo e l'unico nostro interesse è quello di non lasciare in eredità uno strumento ancora più dannoso del precedente". Lo scrive Barbarasu Fb. "Ignoro chi intende provocare utilizzando insulti, saccenteria e minacce. La posta è molto più alta di una parlamentare in preda alla crisi da perdita di poltrona o di un aspirante leader senza nessuna autorevolezza. Vi assicuro che tutti noi impegnati sulla questione MES conosciamo perfettamente la differenza trae attivazione. Magari sarebbe il caso che qualcun altro approfondisse le ricadute sul nostro Paese a prescindere dall'attivazione". "Possiamo spiegarlo con un disegnino oppure, chi vorrà, potrà leggere i post molto chiari sul Blog ...

