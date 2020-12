MEF, nei primi 10 mesi del 2020 calo delle entrate erariali per 22,4 miliardi (-6,2%) (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nei primi 10 mesi del 2020 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 337,3 miliardi di euro, segnando una riduzione di 22,4 miliardi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-6,2%). “La variazione negativa riflette sia il peggioramento congiunturale sia le misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria e, in particolare, quelle che hanno sospeso o hanno ridotto i versamenti di alcuni tributi per specifiche categorie di contribuenti”, spiega in una nota il MEF. Il risultato rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, inoltre precisa, presenta elementi di disomogeneità dovuti all’inclusione nei versamenti di quest’anno di quelli dei contribuenti ISA e “minimi o ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nei10delletributarieaccertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 337,3di euro, segnando una riduzione di 22,4rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-6,2%). “La variazione negativa riflette sia il peggioramento congiunturale sia le misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria e, in particolare, quelle che hanno sospeso o hanno ridotto i versamenti di alcuni tributi per specifiche categorie di contribuenti”, spiega in una nota il MEF. Il risultato rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, inoltre precisa, presenta elementi di disomogeneità dovuti all’inclusione nei versamenti di quest’anno di quelli dei contribuenti ISA e “minimi o ...

