Mangia per errore metanfetamine e muore a 5 anni: la madre non ha chiamato i soccorsi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Mangia per errore metanfetamine e muore a 5 anni. Stephanie Alvarado, 27 anni, ha confessato l'omicidio di sua figlia Sophia Larson, 5 anni, in un tribunale di Glenwood Springs, in Colorado (Stati Uniti). La donna ha ammesso di aver visto che la piccola aveva ingerito droga ma di non aver voluto chiamare i soccorsi per il timore di finire in carcere. Dopo aver visto sua figlia ingerire per caso metanfetamine non ha mosso un dito per salvarle la vita e la piccola è morta.

