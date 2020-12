Maltempo, l'uomo delle bonifiche: troppi lacci. "Cantieri veloci, servono 11 miliardi" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il presidente dei Consorzi: "Mettere in sicurezza il territorio costerebbe sette volte meno che riparare i danni". Preoccupa la fragilità dell'Italia. "I lavori finanziati spesso si bloccano. L'iter ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il presidente dei Consorzi: "Mettere in sicurezza il territorio costerebbe sette volte meno che riparare i danni". Preoccupa la fragilità dell'Italia. "I lavori finanziati spesso si bloccano. L'iter ...

