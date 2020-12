Lotteria degli scontrini | registratori di cassa da aggiornare | non tutti i negozi saranno pronti

LegaSalvini : LOTTERIA DEGLI SCONTRINI BOCCIATA. 'ALTRI COSTI, SERVIREBBE BEN ALTRO' - GiulioCentemero : Lotteria degli scontrini? Pagano gli esercenti! Questo #governo ne facesse una giusta?? - matteosalvinimi : Altro che 'lotteria degli scontrini', date gli aiuti promessi a ristoratori e commercianti che avete massacrato!… - mojopin82 : @Serghartman @Angelus1 Ma forse per la lotteria degli scontrini. Per il cashback vale solo pagare con carta elettronica. - BabbaiFabry : RT @pierpi13: 'l'ideologo' della 'Lotteria degli scontrini' tanto odiata, avversata e contestata dalla Lega ha un nome e un volto,è Massimo… -

Dopo molti mesi di attesa dal primo gennaio parte il gioco a premi legato allo shopping quotidiano: per ogni euro di spesa si acquisisce un biglietto virtuale. Le istruzioni utili ...Tutto pronto per il cashback di Natale con rimborsi fino a 150 euro: cosa serve per ottenerlo, quali sono le spese ammesse e come fare per registrarsi ...