Letitia Wright cancella i suoi account Twitter e Instagram dopo gli attacchi subiti online (Di martedì 8 dicembre 2020) L'attrice Letitia Wright ha deciso di cancellare i suoi account Instagram e Twitter dopo le critiche ricevute a causa di un video anti-vax. Letitia Wright ha deciso di cancellare i suoi account sui social media dopo le polemiche causate da un video anti-vax che aveva condiviso online. La star di Black Panther ha disattivato le sue pagine Twitter e Instagram alcuni giorni fa dopo i tanti attacchi a cui aveva risposto. L'attrice Letitia Wright aveva pubblicato un filmato tratto dalla trasmissione On The Table in cui la conduttrice Tomi ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 dicembre 2020) L'attriceha deciso dire ile critiche ricevute a causa di un video anti-vax.ha deciso dire isui social mediale polemiche causate da un video anti-vax che aveva condiviso. La star di Black Panther ha disattivato le sue paginealcuni giorni fai tantia cui aveva risposto. L'attriceaveva pubblicato un filmato tratto dalla trasmissione On The Table in cui la conduttrice Tomi ...

parbloed : Comunque a me sto fatto che Letitia Wright sia omofoba e antivax non va per niente giù. - cinemaniaco_fb : ?????????????? Letitia Wright: la polemica sui tweet no-vax ha già avuto una conseguenza professionale per l’attrice?… - BestMovieItalia : Letitia Wright: la polemica sui tweet no-vax ha già avuto una conseguenza professionale per l'attrice? - - __valfoy : Hai letto di Letitia Wright??? XD — Sì ma qui la gente è fuori dalla grazia ormai. Fidarsi è bene ma non fidarsi è… - PopCentralBlog : RT @lumpofwool: quindi mahmood collabora con yoox, tacciato di sfruttamento, e con il moige letitia wright si manifesta no vax e transfobic… -