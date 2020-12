Lavorare o studiare all'estero: non sei solo, c'è YourGuide (Di lunedì 7 dicembre 2020) YourGuide YourGuide, progetto nato a gennaio 2020, è la prima piattaforma multimediale in Italia ad offrire un servizio di consulenza gratuito a studenti italiani che vogliono mettersi alla prova con un’esperienza di studio o di lavoro all’estero. Le “Guide”, giovani professionisti che a loro volta hanno studiato e lavorato all’estero, sono a disposizione, una volta contattate, per indirizzare e informare su ogni dettaglio utile, dai consigli sui bandi e le scadenze a raccomandazioni pratiche. Perché è nato YourGuide “studiare all’estero ti cambia la vita”, dice ad Huffpost Alberto Sciuto, fondatore di YourGuide. “Ho visto le mie scelte avere un impatto positivo sulla carriera accademica di mia sorella minore, perché non offrire a tutti uno ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020), progetto nato a gennaio 2020, è la prima piattaforma multimediale in Italia ad offrire un servizio di consulenza gratuito a studenti italiani che vogliono mettersi alla prova con un’esperienza di studio o di lavoro all’. Le “Guide”, giovani professionisti che a loro volta hanno studiato e lavorato all’, sono a disposizione, una volta contattate, per indirizzare e informare su ogni dettaglio utile, dai consigli sui bandi e le scadenze a raccomandazioni pratiche. Perché è natoall’ti cambia la vita”, dice ad Huffpost Alberto Sciuto, fondatore di. “Ho visto le mie scelte avere un impatto positivo sulla carriera accademica di mia sorella minore, perché non offrire a tutti uno ...

zazoomblog : Lavorare o studiare allestero: non sei solo cè YourGuide - #Lavorare #studiare #allestero: - matt_2994 : @supersonick_ Io mi rompo i coglioni a studiare e lavorare quando basterebbe farsi pagare per raccontare favole ai dementi - GIRAS0LI : ieri ho finito di studiare il libro per l'esame di gennaio e oggi ho iniziato il ripasso, ma adesso devo mettermi a… - alewxlls : mettete la vostra frustrazione in qualcosa tipo lavorare a maglia o studiare. fidatevi che facendo così otterrete d… - NoZumpa : RT @bastaOng: @DonPacciani @marco_marcangio @matteosalvinimi Ahh erano tutti ex clandestini? Nessuno è venuto con titoli validi per lavorar… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavorare studiare Lavorare o studiare all'estero: non sei solo, c'è YourGuide L'HuffPost The Promised Neverland 2, ufficiale: anche l'autore del manga al lavoro sui nuovi episodi

L'autore Kaiu Shirai collabora con CloverWorks per la realizzazione dei nuovi episodi, arriva la conferma dello studio d'animazione.

Lavorare o studiare all'estero: non sei solo, c'è YourGuide

YourGuide è una piattaforma gratuita che aiuta chi vuole intraprendere un'esperienza formativa all'estero, "È più facile di quanto sembra, ma alcuni non lo sanno" ...

L'autore Kaiu Shirai collabora con CloverWorks per la realizzazione dei nuovi episodi, arriva la conferma dello studio d'animazione.YourGuide è una piattaforma gratuita che aiuta chi vuole intraprendere un'esperienza formativa all'estero, "È più facile di quanto sembra, ma alcuni non lo sanno" ...