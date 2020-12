La lingua del calcio

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo la notizia della morte di Diego Armando Maradona, ilper diversi giorni è stato il protagonista indiscusso di giornali, telegiornali e di trasmissioni tivù, facendo impallidire persino il coronavirus. Questa grande condivisione mondiale del dolore per la scomparsa del Pibe de oro, ha confermato una volta di più quanto questo sport riesca a unire (e spesso anche a dividere) con facilità persone di tutte e da tutte le parti del mondo e di estrazioni sociali più diverse. Ilnon solo è lo sport più amato e seguito nel nostro paese, ma riesce ogni quattro anni ? quando la nostra nazionale è impegnata a disputare i campionati del mondo ? a riunificare l’Italia e il tifo da Nord a Sud. Ilggio che veicola questa passione è talmente potente ed efficace che in alcuni casi è riuscito a superare anche il ...

Dopo la notizia della morte di Diego Armando Maradona, il calcio per diversi giorni è stato il protagonista indiscusso di giornali, telegiornali e di trasmissioni tivù, facendo impallidire persino il ...