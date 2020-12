Il discorso di Kary Mullis non dimostra che la tecnica Pcr è inadatta per la Covid-19

Leggi su facta.news

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il 16 ottobre 2020 su Facebook è stato pubblicato un video intitolato «PARLA DEL PCR CHE HA INVENTATO». Il video comincia mostrando alcune frasi che recitano: «Spegni la televisione. Accendi il cervello. Vi stanno prendendo per il culo». A partire dal minuto 00:30 compare il biochimico statunitense, morto ad agosto 2019, seduto su di un piccolo palco mentre risponde a una domanda dal pubblico sul metodo della reazione a catena della polimerasi (Polymerase chain reaction, Pcr) per la cui invenzionevinse il premio Nobel nel 1993. Nel video la risposta in inglese del biochimico viene così tradotta in italiano: «Penso che il Pcr non sia abusato del tutto. Non penso che tu possa usare male il Pcr. Ma i risultati e le interpretazioni di esso. Vedi, se potessero trovare ...