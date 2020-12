Grande Fratello Vip: Franceska Pepe e Matilde Brandi fanno pace a Domenica Live, la verità sulla lite nel backstage (VIDEO) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Franceska e Matilde svelano la verità sulla presunta rissa avvenuta dientro le quinte del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 7 dicembre 2020)svelano lapresunta rissa avvenuta dientro le quinte delVip.

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - klancestan_ : RT @gioia17207950: Io ancora ferma a Tommaso che chiede a Stefania di parlare un po’ più piano per paura che gli altri lo sentano Al Grand… - dylanoanchor : Io sto ancora pensando a Tommaso che ieri quando ha detto a Giulia di Fra le fa “non lo sa ancora nessuno, solo tu… - itslarrybabex : Per far distrarre Tommaso da Oppini dovete fare entrare un cazzo di figo mai visto grande fratello svegliati #GFVIP - eeffettodomino : RT @BigFabi_: Io che penso al grande fratello da domani senza eligreg #gregorelli -