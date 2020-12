Gabriel Garko rivela alla D’Urso la verità su Manuela Arcuri

Leggi su yeslife

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tra gli ospiti ieri al programma dellaanche, l’attore ha parlato del Covid e del rapporto conVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live – Non e? la(@livenoneladurso) Come tutte le domeniche anche ieri è andato in onda il programma di L'articolo proviene da YesLife.it.