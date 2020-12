F1, Jean Alesi: “Mick Schumacher è davvero favoloso. Mi sento un po’ come uno zio” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Mick Schumacher ha vinto il mondiale di F2 e si appresta a fare il suo esordio in Formula 1. Il figlio dell’immenso Michael ha dinnanzi a sé una carriera che potrebbe regalargli moltissime emozioni e soddisfazioni. Al suo fianco il pilota tedesco avrà sempre Jean Alesi, che con la sua famiglia è stato molto vicino agli Schumacher dopo il terribile incidente occorso al sette volte Campione del Mondo di F1. L’ex pilota francese della Ferrari in un’intervista rilasciata a Gazzetta si definisce come uno zio per il 21enne nativo di Vufflens-le-Château: “Nei momenti più difficili Mick era ancora in kart, ci siamo dati una mano tutti. Ora mi sento un po’ uno zio emozionato per il suo figlioccio. È straordinario vederlo campione“. Alesi ha sottolineato che il giovane Mick ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Mickha vinto il mondiale di F2 e si appresta a fare il suo esordio in Formula 1. Il figlio dell’immenso Michael ha dinnanzi a sé una carriera che potrebbe regalargli moltissime emozioni e soddisfazioni. Al suo fianco il pilota tedesco avrà sempre, che con la sua famiglia è stato molto vicino aglidopo il terribile incidente occorso al sette volte Campione del Mondo di F1. L’ex pilota francese della Ferrari in un’intervista rilasciata a Gazzetta si definisceuno zio per il 21enne nativo di Vufflens-le-Château: “Nei momenti più difficili Mick era ancora in kart, ci siamo dati una mano tutti. Ora miun po’ uno zio emozionato per il suo figlioccio. È straordinario vederlo campione“.ha sottolineato che il giovane Mick ha ...

