Eccellenza del design made in Italy a portata di click su ' Artigiano in fiera live'

Milano, 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Nei giorni dedicati al ponte dell'Immacolata era una tradizione visitare i padiglioni dell''Artigiano in fiera' nel polo fieristico di Rho Pero. Il grande viaggio lungo l'Italia del bello e del buono prosegue, però, su 'Artigiano in fiera live', su Ogni Artigiano si presenta in un video da 90 secondi, accompagnato da un altro filmato da 60 che apre virtualmente il laboratorio, mostrando la lavorazione dei prodotti, acquistabili poi in pochi click. Le spese di spedizione sono gratuite fino al 20 dicembre per tutti gli acquisti oltre la soglia di 39 euro per Artigiano. Particolarmente ricca di ispirazioni è la sezione dedicata all'arredo della casa e alle idee originali per rendere l'ambiente domestico un luogo ...

