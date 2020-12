Duello all’ultimo fiocco di neve Perché da noi il modello Svizzera non può funzionare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020) “Se a noi svizzeri viene consigliato di stare a casa, noi ci restiamo. Non c’è bisogno d’imporlo. Mais les italiens…”. Sospirano e fanno outing la socialite Brigitta Notz e i campioni di sci Andrea e Raphael Fend e in quel sospiro c’è tutta la filosofia del pensiero lungo elvetico: osservanza delle regole e alto senso civico per non prendere pali sul muso. Ilcantonale (hanno aperto tutto senza chiudere tutto) non è un buon esempio pour tout le monde. Nel momento in cui scrivo secondo la piattaforma internazionale Worldometers, fra le più cliccate sul web, dati e statistiche aggiornati in tempo reale, i casi di contagio a livello globale sono oltre 67 milioni. L’Italia dopo aver guadagnato faticosamente il 19esimo posto da parecchie settimane è rientrata nelle top ten. Anche laè uscita dalla sua confort zone del quarantesimo (e rotti) ...