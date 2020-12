Di Maio rassicura sul Mes: 'Se gli alleati non provocano andrà tutto liscio' (Di lunedì 7 dicembre 2020) In un'intervista a Repubblica il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dice che la riforma del Mes 'non piace nemmeno a me e infatti ritengo non sia necessario usare né il Mes pre-riforma, né quello ... Leggi su globalist (Di lunedì 7 dicembre 2020) In un'intervista a Repubblica il ministro degli Esteri Luigi Didice che la riforma del Mes 'non piace nemmeno a me e infatti ritengo non sia necessario usare né il Mes pre-riforma, né quello ...

HeinrichTreviri : O guappo ‘e cartone #Di Maio minaccia sul #Mes: 'Se gli alleati non provocano andrà tutto liscio' - globalistIT : - infoitinterno : Di Maio rassicura sul Mes: 'Alleati non provochino e l'incidente sarà evitato' - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Di Maio rassicura sul Mes: 'Alleati non provochino e l'incidente sarà evitato' - Mauro73432329 : Di Maio rassicura sul Mes: 'Alleati non provochino e l'incidente sarà evitato' -