Covid, è morta Lidia Menapace: la senatrice partigiana aveva 96 anni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si è spenta oggi, all’età di 96 anni, Lidia Menapace. La senatrice, partigiana, femminista e pacifista aveva contratto il Coronavirus. Addio alla senatrice partigiana L’Italia deve dire addio ad una delle proprie combattenti: Lidia Menapace. Si è spenta tra la notte del 6 dicembre e la mattina del 7 dicembre: aveva 96 anni, e lei, che ha dedicato la propria vita alla “lotta” – che non è mai stata nel suo vocabolario il sinonimo di “guerra” -, ha perso quella contro il Covid. L’esponente del Pdup, ex-senatrice di Rifondazione comunista e partigiana – ma anche femminista e pacifista -, era ricoverata da diversi giorni nel reparto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si è spenta oggi, all’età di 96. La, femminista e pacifistacontratto il Coronavirus. Addio allaL’Italia deve dire addio ad una delle proprie combattenti:. Si è spenta tra la notte del 6 dicembre e la mattina del 7 dicembre:96, e lei, che ha dedicato la propria vita alla “lotta” – che non è mai stata nel suo vocabolario il sinonimo di “guerra” -, ha perso quella contro il. L’esponente del Pdup, ex-di Rifondazione comunista e– ma anche femminista e pacifista -, era ricoverata da diversi giorni nel reparto ...

