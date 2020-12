Coronavirus | diabetici hanno una probabilità 3 volte maggiore di aggravarsi | priorità vaccino

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Iunapiù alta di contrarre il covid in forma più grave, al punto da richiedere un ricovero. In particolare, uno studio del Vanderbilt University Medical Center ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus diabetici

I diabetici hanno una probabilità 3 volte più alta di contrarre il covid in forma più grave, al punto da richiedere un ricovero. In particolare, uno studio ...I vaccini antinfluenzali ad alto dosaggio (comunemente nota come influenza) non sarebbero migliori dei vaccini antinfluenzali ...