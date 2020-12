Contraccezione e obesità | una grave lacuna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel 2020, Caroline Criado-Perez ha pubblicato “invisibili”, un saggio che affronta il tema della discriminazione in modo inedito. Criado-Perez ci mostra come, nelle ricerche e sperimentazioni, le donne non vengano considerate. A partire dalle divise lavorative, per arrivare alle cinture delle automobili, il mondo sembra costruito per la comodità maschile. Le donne sono quindi più scomode quando indossano “taglie uniche” e più in pericolo quando viaggiano in macchina. Quando, oltre a nascere donna, hai anche un corpo poco conforme agli standard, la situazione si complica. Molte cose ti sono vietate, o semplicemente difficili. Tra cui la: quali rischi? La pillola anticoncezionale è tra i metodi più sicuri per evitare una gravidanza: se assunta correttamente, ha un’efficacia del 99%. ...