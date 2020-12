Chi è Massimo Cannoletta, campione de L'Eredità (Di lunedì 7 dicembre 2020) Massimo Cannoletta è il campione gentiluomo de L'Eredità: ecco chi è il concorrente che ha sbagliato apposta la risposta per dare spazio ad altri concorrenti. Massimo Cannoletta è il super campione de L'Eredità amatissimo dal pubblico: ecco chi è il concorrente che ha vinto 250mila euro ma ha sbagliato apposta la risposta per dare spazio ad altri concorrenti. L'Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna, su Rai1 prima del TG 1 da alcune settimane ha trovato un campione amatissimo dal pubblico ma anche dai suoi avversari: si tratta di Massimo Cannoletta, 46 anni, proveniente da Acquarica, in provincia di Lecce. Massimo fino a oggi ha vinto 250.000 euro in gettoni ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 dicembre 2020)è ilgentiluomo de L': ecco chi è il concorrente che ha sbagliato apposta la risposta per dare spazio ad altri concorrenti.è il superde L'amatissimo dal pubblico: ecco chi è il concorrente che ha vinto 250mila euro ma ha sbagliato apposta la risposta per dare spazio ad altri concorrenti. L', il programma condotto da Flavio Insinna, su Rai1 prima del TG 1 da alcune settimane ha trovato unamatissimo dal pubblico ma anche dai suoi avversari: si tratta di, 46 anni, proveniente da Acquarica, in provincia di Lecce.fino a oggi ha vinto 250.000 euro in gettoni ...

