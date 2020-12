Bayern Monaco, Hansi Flick vince il premio di allenatore dell’anno (Di martedì 8 dicembre 2020) Secondo l’Iffhs, Federazione internazionale di storia e statistica del calcio, Hansi Flick è l’allenatore dell’anno. Il tecnico del Bayern Monaco si aggiunge ai suoi tre compatrioti vincitori del riconoscimento, Ottmar Hitzfeld (1997 e 2001), Jupp Heynckes (2013) e Jürgen Klopp (2019). Flick ha superato di ben 270 punti proprio l’allenatore del Liverpool, secondo, mentre al terzo posto tutti appaiati Nagelsmann (Germania, Lipsia), Marsch (Usa, Salisburgo), Bielsa (Argentina, Leeds), Ancelotti (Italia, Everton), Simeone (Argentina, Atletico Madrid) e Ranieri (Italia, Sampdoria). Per il miglior ct del 2020, invece è stato premiato Didier Deschamps, che bissa il successo del 2018. Il tecnico transalpino (100 punti) ha superato Roberto Martinez del Belgio ... Leggi su sportface (Di martedì 8 dicembre 2020) Secondo l’Iffhs, Federazione internazionale di storia e statistica del calcio,è l’. Il tecnico delsi aggiunge ai suoi tre compatrioti vincitori del riconoscimento, Ottmar Hitzfeld (1997 e 2001), Jupp Heynckes (2013) e Jürgen Klopp (2019).ha superato di ben 270 punti proprio l’del Liverpool, secondo, mentre al terzo posto tutti appaiati Nagelsmann (Germania, Lipsia), Marsch (Usa, Salisburgo), Bielsa (Argentina, Leeds), Ancelotti (Italia, Everton), Simeone (Argentina, Atletico Madrid) e Ranieri (Italia, Sampdoria). Per il miglior ct del 2020, invece è stato premiato Didier Deschamps, che bissa il successo del 2018. Il tecnico transalpino (100 punti) ha superato Roberto Martinez del Belgio ...

