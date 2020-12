Barcellona-Juventus, frustrazione Pjanic: ” Più di così non so cosa fare. Messi-Cr7 dico la mia. Ibrahimovic..” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sale la febbre da 'big match' alla vigilia della sfida di Champions League tra Barcellona e Juventus, il cui esito determinerà il primato in classifica del girone G. La compagine guidata da Andrea Pirlo è chiamata a compiere una vera e propria impresa al Camp Nou: per conquistare la vetta del proprio raggruppamento dovrà riuscire a battere la formazione di Valverde con 3 o più goal di scarto, o in alternativa con 2 reti di vantaggio, ma realizzandone almeno 3 e quindi vincendo dal 3-1 in su.Il grande ex della gara, Miralem Pjanic, nel corso di un'intervista concessa a "La Gazzetta dello Sport" ha analizzato l'attuale situazione in casa blaugrana: " Persi troppi punti in campionato, io più di così non so cosa fare". L'atmosfera in seno allo spogliatoio nonostante l'en plein collezionato ... Leggi su mediagol (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sale la febbre da 'big match' alla vigilia della sfida di Champions League tra, il cui esito determinerà il primato in classifica del girone G. La compagine guidata da Andrea Pirlo è chiamata a compiere una vera e propria impresa al Camp Nou: per conquistare la vetta del proprio raggruppamento dovrà riuscire a battere la formazione di Valverde con 3 o più goal di scarto, o in alternativa con 2 reti di vantaggio, ma realizzandone almeno 3 e quindi vincendo dal 3-1 in su.Il grande ex della gara, Miralem, nel corso di un'intervista concessa a "La Gazzetta dello Sport" ha analizzato l'attuale situazione in casa blaugrana: " Persi troppi punti in campionato, io più dinon so". L'atmosfera in seno allo spogliatoio nonostante l'en plein collezionato ...

