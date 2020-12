Antonella Bellutti candidata alla presidenza del Coni | “Libera contro pregiudizi”

Leggi su dire

(Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – “Il barone De Coubertin diceva che l’importante è partecipare, non vincere. Però lo diceva solo agli uomini“. Ma Antonella Bellutti, prima candidata donna della storia alla presidenza del Coni, al semplice ‘partecipare’ non pensa proprio: “Questo movimento è nato per tracciare un percorso e ispirare ma io non corro per folklore. Mi candido per portare a casa un risultato, come è sempre stato nella mia storia sportiva“. E lo fa per affrontare un mondo in cui “il sistema di gestione del potere è consolidato e maschile, una vera roccaforte”. Nata a Bolzano, 52 anni, due volte campionessa olimpica con gli ori nel ciclismo su pista ad Atlanta ’96 (inseguimento) e Sydney 2000 (corsa a punti), Bellutti racchiude nella sua storia le infinite peculiarità di chi rompe gli schemi. È l’unica atleta azzurra – sia donna che uomo – ad aver aver fatto parte della Nazionale di tre differenti federazioni (atletica, ciclismo, bob) e l’unica ad aver gareggiato sia alle Olimpiadi estive che in quelle invernali. Laureata in Scienze motorie e preparatrice atletica oltre che manager sportiva, per tre anni ha fatto parte della Giunta Coni: oggi è una scialpinista freerider, ma anche una scrittrice, una chef di cucina vegana ed è proprietaria di una locanda in Trentino. Ma tutto questo universo che negli ultimi anni si è costruita intorno alla sua vita non le ha impedito di tornare a essere protagonista. “Avevo deciso di allontanarmi dal mondo dello sport per capire cosa mi restava della varie esperienze fatte- racconta Bellutti- Grazie alla stabilità che ho ritrovato, ho maturato la consapevolezza di dovermi impegnare in prima persona affinché la possibilità di un cambiamento non fosse ancora delegata solo ad altri. Non potevo rimanere arroccata nella mia ‘comfort zone’ ad aspettare, ma dovevo attivarmi in prima persona”.