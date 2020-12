ACI Monza Rally secondo Franco Morbidelli

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Dalla MotoGP al WRC il passo è breve. Almeno deve averla pensata così, che lo scorso weekend ha partecipato all’ACI. La corsa brianzola, quest’anno, è passata dalla solita passerella di star ad essere la prova conclusiva del mondiale, è stata l’ultima sfida per il pilota romano, reduce da una stagione MotoGP conclusa alposto. In questo articolo, vi raccontiamo la sua gara, caratterizzata da momenti difficili ma affrontati a testa alta. ACI, come si è preparato? L’avventura del “Morbido” è cominciata il lunedì precedente alla gara, a Verona. In quella occasione, l’alfiere Yamaha Petronas ha provato la vettura con cui avrebbe corso il, una Hyundai i20 R5. La ...