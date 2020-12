Abruzzo | è scontro tra Governo e Regione Boccia e Speranza diffidano Marsilio a revocare l’ordinanza di uscita dalla zona rossa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 7 dicembre 2020) “La invitiamo e diffidiamo aad horasregionale n. 106 del 6 dicembre 2020, ricordandole le gravi responsabilità che potrebbero derivare dall’applicazione delle misure da lei introdotte riguardo alla salute dei cittadini abruzzesi”. Lo scrivono i ministri della Salute, Roberto, e per gli Affari Regionali, Francesco, in una lettera indirizzata al governatore dell’Marcoche con un’ordinanza ha disposto l’della suadella. “Ci riserviamo – aggiungono -, in mancanza, di intraprendere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per garantire l’uniforme applicazione delle misure volte alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ...