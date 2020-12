Stroppa: “Noi in partita fino all’espulsione. Abbiamo dei limiti, bisognerà intervenire sul mercato” (Di domenica 6 dicembre 2020) L’allenatore del Crotone Giovanni Stroppa ha commentato a Sky Sport la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue parole: “fino a quando siamo rimasti in parità numerica è stata una gara nettamente diversa, la squadra è stata sempre in partita. Poi dopo c’è stato un po’ di scoramento in campo. Il Napoli è una squadra dotata di grandissimo palleggio ed è difficile commentare quanto successo dopo l’espulsione di Petriccione. Poi c’è un certo Insigne che ha tirato fuori una giocata straordinaria, bisogna fargli i complimenti. Sicuramente nelle occasioni create potevamo fare di più, rimane un po’ di amaro in bocca. Ci teniamo le prestazioni ma non basta, Abbiamo dei limiti, ma le prossime sono partite tra virgolette alla portata. L’espulsione di Petriccione? Mi sembra giusta. Il mercato? “Dobbiamo essere ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) L’allenatore del Crotone Giovanniha commentato a Sky Sport la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue parole: “a quando siamo rimasti in parità numerica è stata una gara nettamente diversa, la squadra è stata sempre in. Poi dopo c’è stato un po’ di scoramento in campo. Il Napoli è una squadra dotata di grandissimo palleggio ed è difficile commentare quanto successo dopo l’espulsione di Petriccione. Poi c’è un certo Insigne che ha tirato fuori una giocata straordinaria, bisogna fargli i complimenti. Sicuramente nelle occasioni create potevamo fare di più, rimane un po’ di amaro in bocca. Ci teniamo le prestazioni ma non basta,dei, ma le prossime sono partite tra virgolette alla portata. L’espulsione di Petriccione? Mi sembra giusta. Il mercato? “Dobbiamo essere ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: CROTONE - Stroppa: 'Noi in partita fino all'espulsione, ma il rosso per Petriccione c'era, il Napoli è forte' https://t… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE - Stroppa: 'Noi in partita fino all'espulsione, ma il rosso per Petriccione c'era, il Napoli è forte' https://t… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE - Stroppa: 'Noi in partita fino all'espulsione, ma il rosso per Petriccione c'era, il Napoli è forte' https://t… - apetrazzuolo : CROTONE - Stroppa: 'Noi in partita fino all'espulsione, ma il rosso per Petriccione c'era, il Napoli è forte' - napolimagazine : CROTONE - Stroppa: 'Noi in partita fino all'espulsione, ma il rosso per Petriccione c'era, il Napoli è forte' -

Ultime Notizie dalla rete : Stroppa “Noi Insigne truvaje da fora 'na pennellata mancina spettaculare IlNapolista